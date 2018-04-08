Атлетико – Арсенал 1:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Атлетико в четверг, 3 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором мадридский клуб сыграет против лондонского Арсенала.
Так, на победу Атлетико букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Арсенала оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Атлетико фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 1,75, а на победу английского клуба – 4,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.
Последние матчи Атлетико:
|26.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|Атлетико
|1:1
|22.04.2018
|Ла Лига
|Атлетико
|Бетис
|0:0
|19.04.2018
|Ла Лига
|Реал Сосьедад
|Атлетико
|3:0
|15.04.2018
|Ла Лига
|Атлетико
|Леванте
|3:0
|12.04.2018
|Лига Европы
|Спортинг
|Атлетико
|1:0
Последние матчи Арсенала:
|26.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|Атлетико
|1:1
|22.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Вест Хэм
|4:1
|15.04.2018
|Чемпионат Англии
|Ньюкасл Юнайтед
|Арсенал
|2:1
|12.04.2018
|Лига Европы
|ЦСКА
|Арсенал
|2:2
|08.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Саутгемптон
|3:2
Напомним, что ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы Атлетико – Арсенал состоится 3 мая в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.
Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Атлетико – Арсенал, который состоится 3 мая и начнется в 22:05.
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