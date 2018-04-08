Атлетико – Арсенал 1:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы

Атлетико примет Арсенал в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Атлетико – Арсенал, который состоится 3 мая.

Атлетико в четверг, 3 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором мадридский клуб сыграет против лондонского Арсенала.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Атлетико букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Арсенала оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Атлетико фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 1,75, а на победу английского клуба – 4,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи Атлетико:

26.04.2018 Лига Европы Арсенал Атлетико 1:1 22.04.2018 Ла Лига Атлетико Бетис 0:0 19.04.2018 Ла Лига Реал Сосьедад Атлетико 3:0 15.04.2018 Ла Лига Атлетико Леванте 3:0 12.04.2018 Лига Европы Спортинг Атлетико 1:0

Последние матчи Арсенала:

26.04.2018 Лига Европы Арсенал Атлетико 1:1 22.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Вест Хэм 4:1 15.04.2018 Чемпионат Англии Ньюкасл Юнайтед Арсенал 2:1 12.04.2018 Лига Европы ЦСКА Арсенал 2:2 08.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Саутгемптон 3:2

Напомним, что ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы Атлетико – Арсенал состоится 3 мая в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Атлетико – Арсенал, который состоится 3 мая и начнется в 22:05.

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