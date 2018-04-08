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Атлетико – Арсенал 1:0 как это было

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Атлетико примет Арсенал в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Атлетико – Арсенал, который состоится 3 мая.
Онлайн трансляция матча Атлетико – Арсенал
Онлайн трансляция матча Атлетико – Арсенал
Getty Images

Атлетико в четверг, 3 мая, проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором мадридский клуб сыграет против лондонского Арсенала.

 
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу Атлетико букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Арсенала оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,7.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Атлетико фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 1,75, а на победу английского клуба – 4,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи Атлетико:

26.04.2018Лига ЕвропыАрсеналАтлетико1:1
22.04.2018Ла ЛигаАтлетикоБетис0:0
19.04.2018Ла ЛигаРеал СосьедадАтлетико3:0
15.04.2018Ла ЛигаАтлетикоЛеванте3:0
12.04.2018Лига ЕвропыСпортингАтлетико1:0

Последние матчи Арсенала:

26.04.2018Лига ЕвропыАрсеналАтлетико1:1
22.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналВест Хэм4:1
15.04.2018Чемпионат АнглииНьюкасл ЮнайтедАрсенал2:1
12.04.2018Лига ЕвропыЦСКААрсенал2:2
08.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналСаутгемптон3:2

Напомним, что ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы Атлетико – Арсенал состоится 3 мая в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Атлетико – Арсенал, который состоится 3 мая и начнется в 22:05.

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Теги: Атлетико, Арсенал, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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