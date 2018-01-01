Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венгер: Ценю Гризманна, хоть он и навредил Арсеналу

Комментариев: 0
Арсен Венгер выразил уважение нападающему Атлетико.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы с мадридским Атлетико поделился мнением о нападающем мадридского клуба Антуане Гризманне.

"Гризманн отлично играет в Атлетико. Я ценю его как игрока, хоть он и навредил Арсеналу в первом полуфинальном матче.

У него необычная карьера. Он покинул Францию ​​в очень юном возрасте ради выступления за Реал Сосьедад. Гризманн очень любит играть в футбол. Это качество, которое мне нравится в талантливых игроках", — передает слова Венгера L'Equipe.

Напомним, первый матч завершился вничью - 1:1. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая. Начало игры - в 22:05.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Арсенал, Атлетико, Антуан Гризманн, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь