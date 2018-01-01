Венгер: Ценю Гризманна, хоть он и навредил Арсеналу

Арсен Венгер выразил уважение нападающему Атлетико.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы с мадридским Атлетико поделился мнением о нападающем мадридского клуба Антуане Гризманне.

"Гризманн отлично играет в Атлетико. Я ценю его как игрока, хоть он и навредил Арсеналу в первом полуфинальном матче.

У него необычная карьера. Он покинул Францию ​​в очень юном возрасте ради выступления за Реал Сосьедад. Гризманн очень любит играть в футбол. Это качество, которое мне нравится в талантливых игроках", — передает слова Венгера L'Equipe.

Напомним, первый матч завершился вничью - 1:1. Ответная встреча пройдет в Мадриде 3 мая. Начало игры - в 22:05.

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