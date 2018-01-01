РБ Зальцбург – Марсель: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Зальцбург попробует взять реванш у Марселя в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч РБ Зальцбург – Марсель от букмекеров redbullsalzburg.at

В четверг, 3 мая, РБ Зальцбург примет Марсель в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне австрийского клуба.

Так, на победу "быков" букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,1. Успех французской команды оценивается в 3,6. А вероятность ничейного исхода – в 3,7.

Букмекеры из компании William Hill также считают РБ Зальцбург фаворитом встречи – на триумф подопечных Марко Розе можно поставить с коэффициентом 2,1, а на Марсель – 3,25. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Напомним, Марсель одержал победу над Зальцбругом в первом поединке. Ответная встреча состоится 3 мая на стадионе Ред Булл Арена. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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