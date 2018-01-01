Атлетико – Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Атлетико и Арсенал встретятся в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Атлетико – Арсенал от букмекеров Getty Images

В четверг, 3 мая, Атлетико и Арсенал проведут ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне испанского клуба.

Так, на победу подопечных Диего Симеоне букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Успех лондонского клуба оценивается в 5,5. А вероятность ничейного исхода – в 3,79.

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи – на триумф "матрасников" можно поставить с коэффициентом 1,75, а на Арсенал – 4,8. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Напомним, в первом поединке Арсенал и Атлетико сыграли вничью. Ответная встреча состоится 3 мая на стадионе Ванда Метрополитано в городе Мадрид (Испания). Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция ответного полуфинального матча ЛЕ Атлетико – Арсенал.

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