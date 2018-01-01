Названы лучшие игроки недели Лиги Европы

Ляказетт и Пайет стали лучшими игроками первых матчей полуфинала ЛЕ.

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт и полузащитник Марселя Димитри Пайет признаны лучшими игроками недели Лиги Европы.

Ляказетт в матче с Атлетико (1:1) забил единственный гол своей команды. Француз отправил мяч в сетку ворот мадридского клуба на 61-й минуте после передачи Джека Уилшира.

Пайет в игре с Ред Булл Зальцбург (2:0) поучаствовал в обеих голевых комбинациях, отдав две результативные передачи.

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