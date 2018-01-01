УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на три матча

Диего Симеоне может быть наказан за оскорбления арбитра.

УЕФА может ужесточить наказание для главного тренера Атлетико Диего Симеоне, сообщает Marca.

На 13-й минуте был удален и Диего Симеоне - аргентинский наставник слишком эмоционально выражался в адрес арбитра и требовал предупреждение для Эктора Бельерина.

Ответный матч в Мадриде Симеоне точно пропустит. Но если главный арбитр встречи Клеман Тюрпен отметит в протоколе оскорбления, то Симеоне грозит трехматчевая дисквалификация.

Напомним, на 10-й минуте первого матча полуфинала Лиги Европы против Арсенала (1:1) игроки Атлетико остались вдесятером, поскольку поле с двумя желтыми карточками покинул Шиме Врсалько.

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