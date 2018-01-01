Венгер: Ничья с Атлетико - это худший результат для нас

Арсен Венгер прокомментировал досадную ничью в Лондоне.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал ничью 1:1 в первом матче против Арсенала в полуфинале Лиги Европы.

"Учитывая игру Арсенала и то, как развивались события в матче, это худший результат для нас. Однако команде нужно отправиться в Мадрид в позитивном настроении и добиться выхода в финал.

К сожалению, мы из ничего позволили сопернику добиться гола на выезде. Сейчас нужно восстановиться от разочаровывающего результата и подготовиться к следующей игре. Конечно, чувствуется, что мы сегодня упустили возможность. Мы могли обеспечить себе выход в финал, но этого не произошло. Голкипер Атлетико совершил много сейвов, а его команда продемонстрировала своё мастерство, реализовав единственный голевой момент", - приводит слова Венгера BBC.

Напомним, игроки Атлеткио играли вдесятером с 10-й минуты, после того как защитник Шиме Врсалько получил вторую желтую карточку. Через несколько минут был удален и Диего Симеоне.