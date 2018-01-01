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Симеоне: Матч с Арсеналом - это выживание в Лиге Европы

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Диего Симоне похвалил игроков за то, что справились с давлением лондонцев.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничью 1:1 в первом матче против Арсенала в полуфинале Лиги Европы.

Напомним, игроки Атлеткио играли вдесятером с 10-й минуты, после того как защитник Шиме Врсалько получил вторую желтую карточку. Через несколько минут был удален и Диего Симеоне

"Очень тяжело играть на выезде против Арсенала: потрясающий стадион, великолепный тренер, а мы остаемся вдесятером. То, как играли и справились с давлением игроки Атлетико, было невероятно, а наши болельщики добавили нам страсти своей позитивной энергией.

Лучший способ описать этот матч – выживание в Лиге Европы. Футболисты Атлетико проделывают фантастическую работу уже много лет. На таком стадионе, при таком атакующем футболе Арсенала команда сражалась каждую минуту матча. Это самое прекрасное, что есть в футболе", - цитирует Симеоне официальный сайт Атлетико. 

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Теги: Атлетико, Арсенал, Диего Симеоне, Лига Европы
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