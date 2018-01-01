Марсель – Зальцбург 2:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Французский Марсель обыграл австрийский Зальцбург в первом полуфинале Лиги Европы.
Французский Марсель добыл победу в первом полуфинальном матче Лиги Европы против австрийского РБ Зальцбурга (2:0).
Марсель – РБ Зальцбург 2:0
Голы: 1:0 – 15 Товен, 2:0 – 63 Н`Жи.
Марсель: Пеле, Сарр, Рами, Луис Густаво, Амави, Лопес (Н`Жи, 60), Сансон, Товен (Жермен, 81), Пайет, Окампос (Замбо-Ангисса, 52), Митроглу.
РБ Зальцбург: Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Самассеку, Эдара (Ябо, 81), Бериша, Вольф (Шлагер, 68), Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 60), Дабур.
Предупреждения: Лопес (20), Вольф (22), Митроглу (90).
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