Арсенал – Атлетико 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Арсенал не сумел обыграть Атлетико в первом полуфинале Лиги Европы.
Лондонский Арсенал и мадридский Атлетико расписали ничью (1:1) в первом полуфинале Лиги Европы.
1-й тайм
2-й тайм
Арсенал – Атлетико 1:1
Голы: 1:0 – 61 Ляказетт, 1:1 – 82 Гризманн.
Арсенал: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Уилшер, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
Атлетико: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85).
Предупреждение: Врсалько (2).
Удаление: Врсалько (10).
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