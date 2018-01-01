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Арсенал в большинстве упустил победу над Атлетико

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Команда Арсена Венгера не сумела удержать победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
Атлетико ушел от поражения в матче с Арсеналом
Атлетико ушел от поражения в матче с Арсеналом
Getty Images

Арсенал принимал на своем поле мадридский Атлетико в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе Эмирейтс и завершилась со счетом 1:1.

Гости играли вдесятером с 10-й минуты, после того как защитник Шиме Врсалько получил вторую желтую карточку.

Спустя пару минут после удаления хорвата главный арбитр встречи, француз Клеман Турпен, удалил и наставника Атлетико Диего Симеоне, который был возмущен его действиями.

Арсенал открыл счет на 61-й минуте после точного удара Александра Ляказетта, однако на 82-й минуте "матрасникам" удалось отыграться, когда отличился Антуан Гризманн.

Ответный матч в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано команды проведут 3 мая.

Арсенал – Атлетико 1:1

Голы: Ляказетт, 61 – Гризманн, 82

Арсенал: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Рэмси, Джака, Уилшир – Озил, Уэлбек – Ляказетт

Атлетико: Облак – Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес – Корреа (Савич, 75), Сауль, Партей, Коке – Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85)

Предупреждение: Врсалько

Удаление: Врсалько, 10 (вторая желтая карточка)

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Теги: Арсенал, Атлетико, отчет, обзор матча, Лига Европы, плей-офф, футбол
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