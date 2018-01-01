Арсенал в большинстве упустил победу над Атлетико
Арсенал принимал на своем поле мадридский Атлетико в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе Эмирейтс и завершилась со счетом 1:1.
Гости играли вдесятером с 10-й минуты, после того как защитник Шиме Врсалько получил вторую желтую карточку.
Спустя пару минут после удаления хорвата главный арбитр встречи, француз Клеман Турпен, удалил и наставника Атлетико Диего Симеоне, который был возмущен его действиями.
Арсенал открыл счет на 61-й минуте после точного удара Александра Ляказетта, однако на 82-й минуте "матрасникам" удалось отыграться, когда отличился Антуан Гризманн.
Ответный матч в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано команды проведут 3 мая.
Арсенал – Атлетико 1:1
Голы: Ляказетт, 61 – Гризманн, 82
Арсенал: Оспина – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Рэмси, Джака, Уилшир – Озил, Уэлбек – Ляказетт
Атлетико: Облак – Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес – Корреа (Савич, 75), Сауль, Партей, Коке – Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85)
Предупреждение: Врсалько
Удаление: Врсалько, 10 (вторая желтая карточка)
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