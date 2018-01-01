Игрок Арсенала: Мы должны выиграть ЛЕ ради Венгера

Аарон Рэмси хочет сделать подарок Арсену Венгеру перед его уходом.

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси рассказал о целях, поставленных перед командой в Лиге Европы, и прокомментировал уход Арсена Венгера с поста главного тренера.

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“Мы должны выиграть Лигу Европы ради Венгера. Это очень сильная мотивация, это эмоции, которые помогут нам выиграть трофей для него. И мы, и он заслужили эту победу.

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Будет странно выходить в следующем сезоне на поле без Венгера, но сейчас он здесь, и мы должны его порадовать. Мы понимали, что однажды он уйдет, но в тот момент, когда этот день настал, мы испытали шок“, - приводит слова Рэмси Sky Sports.

Ранее сообщалось, что полузащитник Арсенала Аарон Ремси показал жуткую травму, с которой он сыграл в матче Лиги Европы против ЦСКА.

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