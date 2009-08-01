Арсенал – Атлетико: онлайн трансляция матча Лиги Европы начнется в 22:05
Арсенал в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против мадридского Атлетико.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.
Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Атлетико оценивается в 2,7. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,39.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,4, а на победу испанского клуба – 2,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1.
Последние матчи Арсенала:
|22.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Вест Хэм
|4:1
|15.04.2018
|Чемпионат Англии
|Ньюкасл Юнайтед
|Арсенал
|2:1
|12.04.2018
|Лига Европы
|ЦСКА
|Арсенал
|2:2
|08.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Саутгемптон
|3:2
|05.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|ЦСКА
|4:1
Последние матчи Атлетико:
|22.04.2018
|Ла Лига
|Атлетико
|Бетис
|0:0
|19.04.2018
|Ла Лига
|Реал Сосьедад
|Атлетико
|3:0
|15.04.2018
|Ла Лига
|Атлетико
|Леванте
|3:0
|12.04.2018
|Лига Европы
|Спортинг
|Атлетико
|1:0
|08.04.2018
|Ла Лига
|Реал Мадрид
|Атлетико
|1:1
Последние очные встречи:
|01.08.2009
|Товарищеский матч
|Арсенал
|Атлетико
|2:1
Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Арсенал - Атлетико состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Эмирейтс.
Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - Атлетико, который состоится 26 апреля и начнется в 22:05.
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