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Арсенал – Атлетико: онлайн трансляция матча Лиги Европы

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Арсенал примет Атлетико в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Арсенал – Атлетико, который состоится 26 апреля.
Онлайн трансляция матча Арсенал – Атлетико
Онлайн трансляция матча Арсенал – Атлетико
uefa.com

Арсенал в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против мадридского Атлетико.

 

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Атлетико оценивается в 2,7. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,39.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,4, а на победу испанского клуба – 2,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1.

Последние матчи Арсенала:

22.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналВест Хэм4:1
15.04.2018Чемпионат АнглииНьюкасл ЮнайтедАрсенал2:1
12.04.2018Лига ЕвропыЦСКААрсенал2:2
08.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналСаутгемптон3:2
05.04.2018Лига ЕвропыАрсеналЦСКА4:1

Последние матчи Атлетико:

22.04.2018Ла ЛигаАтлетикоБетис0:0
19.04.2018Ла ЛигаРеал СосьедадАтлетико3:0
15.04.2018Ла ЛигаАтлетикоЛеванте3:0
12.04.2018Лига ЕвропыСпортингАтлетико1:0
08.04.2018Ла ЛигаРеал МадридАтлетико1:1

Последние очные встречи:

01.08.2009Товарищеский матчАрсеналАтлетико2:1   

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Арсенал - Атлетико состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - Атлетико, который состоится 26 апреля и начнется в 22:05.

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Теги: Арсенал, Атлетико, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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