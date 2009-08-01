Арсенал – Атлетико 1:1 как это было

Арсенал примет Атлетико в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Арсенал – Атлетико, который состоится 26 апреля.

Арсенал в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против мадридского Атлетико.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Атлетико оценивается в 2,7. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,39.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,4, а на победу испанского клуба – 2,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1.

Последние матчи Арсенала:

22.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Вест Хэм 4:1 15.04.2018 Чемпионат Англии Ньюкасл Юнайтед Арсенал 2:1 12.04.2018 Лига Европы ЦСКА Арсенал 2:2 08.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Саутгемптон 3:2 05.04.2018 Лига Европы Арсенал ЦСКА 4:1

Последние матчи Атлетико:

22.04.2018 Ла Лига Атлетико Бетис 0:0 19.04.2018 Ла Лига Реал Сосьедад Атлетико 3:0 15.04.2018 Ла Лига Атлетико Леванте 3:0 12.04.2018 Лига Европы Спортинг Атлетико 1:0 08.04.2018 Ла Лига Реал Мадрид Атлетико 1:1

Последние очные встречи:

01.08.2009 Товарищеский матч Арсенал Атлетико 2:1

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Арсенал - Атлетико состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - Атлетико, который состоится 26 апреля и начнется в 22:05.

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