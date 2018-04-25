Арсенал – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы

Где смотреть матч Лиги Европы Арсенал – Атлетико? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико.

Арсенал в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против мадридского Атлетико.

В прямом эфире поединок Арсенал – Атлетико покажет канал Футбол 1. Также данный матч можно посмотреть на канале МАТЧ! ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Арсенал - Атлетико состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - Атлетико, который состоится 26 апреля и начнется в 22:05.

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