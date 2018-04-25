Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Где смотреть матч Лиги Европы Арсенал – Атлетико? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Арсенал – Атлетико.
Арсенал – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы
Арсенал – Атлетико: где смотреть матч Лиги Европы
Getty Images

Арсенал в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против мадридского Атлетико.

В прямом эфире поединок Арсенал – Атлетико покажет канал Футбол 1. Также данный матч можно посмотреть на канале МАТЧ! ТВ.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Арсенал - Атлетико состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - Атлетико, который состоится 26 апреля и начнется в 22:05.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Арсенал, Атлетико, где смотреть, Лига Европы, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь