Арсенал – Атлетико: когда полуфинал ЛЕ не хуже, чем полуфинал ЛЧ

iSport.ua знакомит своих читателей с грядущим матчем между лондонским Арсеналом и мадридским Атлетико.

Арсенал 26 апреля примет мадридский Атлетико в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Нет сомнений, что оба коллектива уровня Лиги чемпионов, потому именно их видели в финале второго по престижности клубного турнира в Европе. Увы, жеребьевка свела их за шаг до решающего поединка.

"Канониры" впервые за много лет не сумели оказаться в четверке АПЛ по итогам минувшего сезона. Групповую стадию ЛЕ лондонский клуб прошел без особых проблем, гарантировав себе выход в плей-офф уже после 4 игр. На предыдущих стадиях подопечные Арсена Венгера сумели выбить Эстерсунд, Милан и ЦСКА.

Команда из Мадрида начала сезон с Лиги чемпионов, однако досадных две ничьи со скромным Карабахом в группе F перечеркнули планы Диего Симеоне. В Лиге Европы "матрасники" справились с Копенгагеном, московским Локомотивом и Спортингом.

Между собой команды встречались однажды, однако матч был товарищеским. В 2009 году Арсенал одержал победу над Атлетико со счетом 2:1 на Кубок Эмиратов.

Эра Арсена Венгера в лондонском Арсенале близится к завершению. Французский специалист объявил об уходе из лондонского клуба по окончании сезона. Безусловно, уйти он будет стремиться громко хлопнув напоследок дверью. Отметим, что данная игра станет для него последней в еврокубках на Этихаде. У Атлетико, в свою очередь, еще есть шансы в национальном первенстве, однако только теоретические. Даже самые преданные болельщики уже отдали чемпионство Барселоне. Потому победа в ЛЕ для "матрасников" также единственный шанс выиграть трофей в нынешнем сезоне.

Думаем, что дома Арсенал сумеют несколько раз поразить ворота соперника. При этом сомневаемся, что "канониры" не позволят Атлетико забить столь необходимый для них гол на выезде. Мнение редакции iSprot.ua: 2-1.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Атлетико, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

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