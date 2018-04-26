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Марсель – Зальцбург: где смотреть матч Лиги Европы

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Где смотреть матч Лиги Европы Марсель – Зальцбург? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги чемпионов Марсель – Зальцбург.
Марсель – Зальцбург: где смотреть матч Лиги Европы
Марсель – Зальцбург: где смотреть матч Лиги Европы
om.net

Марсель в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором французский клуб сыграет против австрийского Зальцбурга.

В прямом эфире поединок Марсель - Зальцбург покажет канал Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 1.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Марсель - Зальцбург состоится 26 апреля в Марселе на стадионе Велодром. Стартовый свисток прозвучит в 22:05.

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Теги: Марсель, Зальцбург, где смотреть, Лига Европы, плей-офф, футбол
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  26.04.2018, 10:03
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