Марсель – Зальцбург: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Марсель примет Зальцбург в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Марсель – Зальцбург от букмекеров Getty Images

Марсель в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором французский клуб сыграет против австрийского Зальцбурга.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне французского клуба.

Так, на победу Марселя букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,64. Победа Зальцбурга оценивается в 5,25. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Марсель фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 1,62, а на победу австрийского клуба – 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,0.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Марсель - Зальцбург состоится 26 апреля в Марселе на стадионе Велодром.

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