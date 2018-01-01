Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марсель – Зальцбург: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Марсель примет Зальцбург в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
Прогноз на матч Марсель – Зальцбург от букмекеров
Прогноз на матч Марсель – Зальцбург от букмекеров
Getty Images

Марсель в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором французский клуб сыграет против австрийского Зальцбурга.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне французского клуба.

Так, на победу Марселя букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,64. Победа Зальцбурга оценивается в 5,25. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Марсель фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 1,62, а на победу австрийского клуба – 4,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,0.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Марсель - Зальцбург состоится 26 апреля в Марселе на стадионе Велодром.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Марсель, Зальцбург, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь