Арсенал – Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Арсенал примет Атлетико в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Арсенал – Атлетико от букмекеров Getty Images

Арсенал в четверг, 26 апреля, проведет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против мадридского Атлетико.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Атлетико оценивается в 2,7. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,39.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех хозяев контора принимает ставки с коэффициентом 2,4, а на победу испанского клуба – 2,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,1.

Напомним, что первый поединок 1/2 финала Лиги Европы Арсенал - Атлетико состоится 26 апреля в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - Атлетико, который состоится 26 апреля и начнется в 22:05.

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