Венгер: Мхитарян может восстановиться к матчу с Атлетико
Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян повредил колено в матче Лиги Европы против ЦСКА. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал о восстановлении футболиста.
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"Мхитарян уже приступил к пробежкам и он сможет увеличить нагрузки в ближайшие 3-4 дня. Есть вероятность, что он сможет восстановиться к матчу против Атлетико в Лиге Европы, это самая ранняя возможность его появления на поле.
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Приоритетом для нас является Лига Европы, а матч АПЛ в эти выходные - подготовка к четвергу. Ряд игроков получили возможность отдохнуть после матча с ЦСКА, теперь им нужно игровое время", - цитирует Венгера The Independent.
Напомним, лондонский Арсенал впервые за 18 лет вышел в 1/2 финала Лиги Европы.
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