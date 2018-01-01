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Венгер: Мхитарян может восстановиться к матчу с Атлетико

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Наставник Арсенала надеется, что Генрих Мхитарян сможет помочь команде в матче Лиги Европы.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
Getty Images

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян повредил колено в матче Лиги Европы против ЦСКА. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал о восстановлении футболиста.

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"Мхитарян уже приступил к пробежкам и он сможет увеличить нагрузки в ближайшие 3-4 дня. Есть вероятность, что он сможет восстановиться к матчу против Атлетико в Лиге Европы, это самая ранняя возможность его появления на поле.

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Приоритетом для нас является Лига Европы, а матч АПЛ в эти выходные - подготовка к четвергу. Ряд игроков получили возможность отдохнуть после матча с ЦСКА, теперь им нужно игровое время", - цитирует Венгера The Independent.

Напомним, лондонский Арсенал впервые за 18 лет вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

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Теги: Генрих Мхитарян, Арсен Венгер, Арсенал, Лига Европы, футбол
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