Венгер: Мхитарян может восстановиться к матчу с Атлетико

Наставник Арсенала надеется, что Генрих Мхитарян сможет помочь команде в матче Лиги Европы.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян повредил колено в матче Лиги Европы против ЦСКА. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал о восстановлении футболиста.

Читай также: Мхитарян назвал главную причину перехода из МЮ в Арсенал

"Мхитарян уже приступил к пробежкам и он сможет увеличить нагрузки в ближайшие 3-4 дня. Есть вероятность, что он сможет восстановиться к матчу против Атлетико в Лиге Европы, это самая ранняя возможность его появления на поле.

Читай также: Ляказетт: Арсенал должен выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить работу Венгеру

Приоритетом для нас является Лига Европы, а матч АПЛ в эти выходные - подготовка к четвергу. Ряд игроков получили возможность отдохнуть после матча с ЦСКА, теперь им нужно игровое время", - цитирует Венгера The Independent.

Напомним, лондонский Арсенал впервые за 18 лет вышел в 1/2 финала Лиги Европы.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.