Определились пары 1/2 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Стали известны все пары 1/2 финала Лиги Европы uefa.com

В пятницу, 13 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

В полуфинале ЛЕ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:

Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)

Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)

Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (26 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 3 мая.

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