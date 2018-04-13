Определились пары 1/2 финала Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
В пятницу, 13 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
В полуфинале ЛЕ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:
Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)
Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)
Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (26 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 3 мая.
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