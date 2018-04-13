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Определились пары 1/2 финала Лиги Европы

Комментариев: 1
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
Стали известны все пары 1/2 финала Лиги Европы
Стали известны все пары 1/2 финала Лиги Европы
uefa.com

В пятницу, 13 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

В полуфинале ЛЕ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:

Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)
Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)

Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (26 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 3 мая.

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Теги: Лига Европы, жеребьевка, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    13.04.2018, 13:47
Оценка:  +1
Peyot
да блин финал пройдет в полуфинале.... Арсена и Атлетико....
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