Игроки и тренерский штаб Зальцбурга весело отпраздновали победу над Лацио

РБ Зальцбург сумел разгромить Лацио в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вырвал путевку в полуфинальную стадию турнира.

После этого все игроки команды и тренерский штаб устроили настоящее буйство эмоций в раздевалке. Они скакали от радости, пели и танцевали. Примечательно, что в этом матче австрийский клуб установил невероятный рекорд Лиги Европы, забив три гола в ворота соперника за 247 секунд.

D A N K E für eure sagenhafte Unterstützung! ⚽️🙏🏻❤️ #WIRSINDSALZBURG #WIRSINDERFOLG #FCSLAZ // Thanks for your incredible Support tonight. pic.twitter.com/jKkVmjL6Qn