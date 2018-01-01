Игроки и тренерский штаб Зальцбурга весело отпраздновали победу над Лацио
РБ Зальцбург сумел разгромить Лацио в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вырвал путевку в полуфинальную стадию турнира.
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После этого все игроки команды и тренерский штаб устроили настоящее буйство эмоций в раздевалке. Они скакали от радости, пели и танцевали. Примечательно, что в этом матче австрийский клуб установил невероятный рекорд Лиги Европы, забив три гола в ворота соперника за 247 секунд.
D A N K E für eure sagenhafte Unterstützung! ⚽️🙏🏻❤️ #WIRSINDSALZBURG #WIRSINDERFOLG #FCSLAZ // Thanks for your incredible Support tonight. pic.twitter.com/jKkVmjL6Qn— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 12 квітня 2018 р.
Напомним, после разгромной победы над Барселоной игроки Ромы пели и обливались в подтрибунном помещении.
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