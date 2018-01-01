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Игроки и тренерский штаб Зальцбурга весело отпраздновали победу над Лацио

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Вся команда после матча весело станцевала в раздевалке.
РБ Зальцбург весело отпраздновал выход в 1/2 ЛЕ
РБ Зальцбург весело отпраздновал выход в 1/2 ЛЕ
twitter.com/RedBullSalzburg

РБ Зальцбург сумел разгромить Лацио в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вырвал путевку в полуфинальную стадию турнира.

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После этого все игроки команды и тренерский штаб устроили настоящее буйство эмоций в раздевалке. Они скакали от радости, пели и танцевали. Примечательно, что в этом матче австрийский клуб установил невероятный рекорд Лиги Европы, забив три гола в ворота соперника за 247 секунд.

Напомним, после разгромной победы над Барселоной игроки Ромы пели и обливались в подтрибунном помещении.

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Теги: РБ Зальцбург, Лига Европы, футбол, видео
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