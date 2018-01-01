Игроки и тренерский штаб Зальцбурга весело отпраздновали победу над Лацио

Вся команда после матча весело станцевала в раздевалке.

РБ Зальцбург сумел разгромить Лацио в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и вырвал путевку в полуфинальную стадию турнира.

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После этого все игроки команды и тренерский штаб устроили настоящее буйство эмоций в раздевалке. Они скакали от радости, пели и танцевали. Примечательно, что в этом матче австрийский клуб установил невероятный рекорд Лиги Европы, забив три гола в ворота соперника за 247 секунд.

Напомним, после разгромной победы над Барселоной игроки Ромы пели и обливались в подтрибунном помещении.

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