РБ Зальцбург забил три гола в ворота Лацио за 247 секунд

В матче 1/2 финала Лиги Европы РБ Зальцбург разгромил Лацио со счетом 4:1 и добыл путевку в полуфинал еврокубкового турнира.

Австрийский клуб установил рекорд Лиги Европы - за 247 секунд, с 72-й по 76-ю минуты встречи, Зальцбург вколотил три гола в ворота соперника.

