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РБ Зальцбург забил три гола в ворота Лацио за 247 секунд

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Австрийский клуб установил новый рекорд Лиги Европы.
РБ Зальцбург установил рекорд ЛЕ
РБ Зальцбург установил рекорд ЛЕ
twitter.com/RedBullSalzburg

В матче 1/2 финала Лиги Европы РБ Зальцбург разгромил Лацио со счетом 4:1 и добыл путевку в полуфинал еврокубкового турнира.

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Австрийский клуб установил рекорд Лиги Европы - за 247 секунд, с 72-й по 76-ю минуты встречи, Зальцбург вколотил три гола в ворота соперника.

Сегодня состоится жеребьевка Лиги Европы. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду обновил собственный рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: РБ Зальцбург, Лига Европы, футбол, рекорд
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