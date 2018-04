Арсенал впервые за 18 лет вышел в 1/2 Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы лондонский Арсенал сыграл в результативную ничью с ЦСКА (2:2) и по сумме двух матче сумел пробиться в полуфинал турнира.

Таким образом, англичане впервые за 18 лет добрались до этой стадии второго по значимости еврокубка. В последний раз "канониры" добирались до 1/2 Кубка УЕФА в сезоне 1999/2000, после чего попали в финал, где уступили Галатасараю в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что под руководством Арсена Венгера Арсенал выходил в 1/2 финала еврокубковых турниров 7 раз.

