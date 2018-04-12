Два игрока Атлетико получили травмы в матче Лиги Европы

Диего Коста и Люка Эрнандес были заменены по ходу матча.

Мадридский Атлетико проиграл Спортингу с минимальным счетом, однако сумел выйти в полуфинал Лиги Европы.

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По ходу встречи травмы получили два игрока испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo. В перерыве поле покинул защитник Люка Эрнандес, которого заменил Шиме Врсалько.

Во втором тайме мышечное повреждение получил форвард Диего Коста, который попросил у тренера замену. Вместо него на 52-й минуте встречи на поле вышел Фернандо Торрес.

Степень серьезности травм и сроки восстановления пока не называются.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Фернандо Торрес планирует продолжить карьеру в Китае или США.

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