Ляказетт: Арсенал должен выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить работу Венгеру

Форвард Арсенала рассказал о цели, которая стоит перед командой.

Форвард Арсенала Александр Ляказетт прокомментировал выход в 1/2 финала Лиги Европы по итогам матчей с ЦСКА

"Это был сложный матч против хорошего соперника. ЦСКА был силен, но мы победили по итогам двух матчей.

Теперь наша главная цель – выиграть Лигу Европы. В том числе ради того, чтобы сохранить работу Венгеру", – сказал Ляказетт.

Ранее сообщалось, что Арсенал пропустил дважды от ЦСКА, но прошел в полуфинал Лиги Европы.