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Ляказетт: Арсенал должен выиграть Лигу Европы, чтобы сохранить работу Венгеру

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Форвард Арсенала рассказал о цели, которая стоит перед командой.
Александр Ляказетт
Александр Ляказетт
Getty Images

Форвард Арсенала Александр Ляказетт прокомментировал выход в 1/2 финала Лиги Европы по итогам матчей с ЦСКА

"Это был сложный матч против хорошего соперника. ЦСКА был силен, но мы победили по итогам двух матчей.

Теперь наша главная цель – выиграть Лигу Европы. В том числе ради того, чтобы сохранить работу Венгеру", – сказал Ляказетт.

Ранее сообщалось, что Арсенал пропустил дважды от ЦСКА, но прошел в полуфинал Лиги Европы.

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Теги: Александр Ляказетт, арсенал, Лига Европы
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