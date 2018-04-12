РБ Зальцбург – Лацио 4:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Австрийский Зальцбург прошел итальянский Лацио.
РБ Зальцбург обыграл римский Лацио и вышел в полуфинал Лиги Европы.
РБ Зальцбург – Лацио 4:1 (первый матч – 2:4)
Голы: 0:1 – 55 Иммобиле, 1:1 – 56 Дабур, 2:1 – 72 Эдара, 3:1 – 74 Хван Хи Чхан, 4:1 – 76 Лайнер.
РБ Зальцбург: Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Шлагер, Эдара, Бериша, Ябо (Минамино, 84), Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 79), Дабур.
Лацио: Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Баста (Лукаку, 60), Пароло, Лейва (Нани, 77), Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 69), Лулич, Луис Альберто, Иммобиле.
Предупреждения: Ульмер (60), Лейва (64), Луис Фелипе (65), Милинкович-Савич (89), Рамальо (90), Вальке (90).
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