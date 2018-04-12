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Марсель – РБ Лейпциг 5:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Французский Марсель в результативном матче прошел РБ Лейпциг. Смотрите видео голов и обзор матча.
Французский Марсель в результативном матче прошел РБ Лейпциг
Французский Марсель в результативном матче прошел РБ Лейпциг
twitter.com/OM_Officiel

Французский Марсель на пути к полуфиналу Лиги Европы в результативном матче обыграл РБ Лейпциг (5:2) и прошел в 1/2 финала Лиги Европы. 

Марсель – РБ Лейпциг 5:2 (первый матч – 0:1)

Голы: 0:1 – 2 Брума, 1:1 – 6, автогол Ильзанкер, 2:1 – 9 Сарр, 3:1 – 38 Товен, 3:2 – 55 Огюстен, 4:2 – 60 Пайет, 5:2 – 90 Сакаи.

Марсель: Пеле, Сакаи, Луис Густаво, Камара, Пайет (Замбо-Ангисса, 83), Сарр (Рами, 28), Лопес, Сансон, Амави, Товен (Окампос, 63), Митроглу.

РБ Лейпциг: Гулачи, Конате, Ильзанкер, Упамекано (Бернардо, 66), Клостерманн, Демме (Форсберг, 54), Брума, Кейта, Кампль, Забитцер (Поульсен, 59), Огюстен.

Предупреждения: Товен (38), Митроглу (51), Конате (87), Сакаи (90).

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Теги: футбол, Лига Европы, Марсель, РБ Лейпциг
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