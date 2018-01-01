Спортинг – Атлетико 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Мадридский Атлетико сыграет в полуфинале Лиги Европы.

Атлетико прошел в полуфинал ЛЕ twitter.com/Atleti

Португальский Спортинг обыграл дома мадридский Атлетико, однако не сумел пройти в полуфинал Лиги Европы.

Спортинг – Атлетико 1:0 (первый матч – 0:2)

Гол: 1:0 – 28 Монтеро.

Спортинг: Руй Патрисиу, Анде Пинту, Коатес, Матье (Петрович, 26), Ристовски (Думбия, 80), Руис (Рубен Рибейру, 70), Батталья, Акунья, Желсон Мартинш, Фернандеш, Монтеро.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес (Врсалько, 46), Коке, Витоло (Корреа, 60), Сауль, Габи, Гризманн, Диего Коста (Торрес, 52).

Предупреждения: Ристовски (29), Монтеро (66), Торрес (70), Фернандеш (76), Батталья (90), Облак (90).