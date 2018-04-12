ЦСКА – Арсенал 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лондонский Арсенал прошел московский ЦСКА на пути к полуфиналу Лиги Европы.
Арсенал расписал результативную ничью с ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и пробился в полуфинал турнира.
ЦСКА – Арсенал 2:2 (первый матч – 1:4)
Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 – Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2
ЦСКА: Акинфеев — В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий — Набабкин, Головин, Бистрович (Натхо, 72), Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев — Чалов (Миланов, 79), Муса
Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Эльнени, Уилшир (Чеймберс, 69) — Озил, Уэлбек — Ляказетт (Ивоби, 77)
Предупреждение: Головин
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