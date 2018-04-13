Арсенал пропустил дважды от ЦСКА, но прошел в полуфинал Лиги Европы

ЦСКА был близок к камбэку, но не сумел сотворить подвиг.

Еврокубковая неделя вышла богатой на невероятные камбэки и острые сюжеты и московский ЦСКА был близок встать в один ряд с Ромой и Ювентусом, едва не отыгравшись после 1:4 в первом матче противостояния с Арсеналом.

В московском матче игра началась очень спокойно. Более получаса команды были неспособны создать хоть один голевой момент. Игра шла преимущественно в середине поля, без ударов по воротам.

Но последняя десятиминутка вышла ударной для ЦСКА. После подачи Кучаева и удара головой Набабкина Чех отбил мяч перед собой, а Чалов оказался в нужном месте в нужное время и пробил низом в левый угол ворот.

Второй тайм начался с еще одного гола ЦСКА. Вновь после дальнего удара Головина Чех отбил мяч влево от себя, но там был Набабкин, который переправил мяч в ворота. Для выхода в полуфинал ЦСКА нужен был еще один гол.

Фактически сразу Головин со штрафного здорово пробивал в угол, но Чех отбил, а немного позже Игнашевич из-за пределов штрафной оказался первым на подборе и пробил опасно рядом со штангой.

А что Арсенал? В этом матче “канониры“ играли медленно, часто теряли мяч, редко проникали в штрафную хозяев, да и вообще были мало похожи на себя. Команда Венгера играла на контратака, но это у нее никак не выходило. Хотя моменты все же были.

Тревожный звонок для ЦСКА прозвучал на 69-й минуте, когда после подачи углового Косельны на дальней штанге пробил в касание над воротами. А спустя шесть минут Арсенал забил. Уэлбек обыграл на фланге соперника, обыгрался с Эль-Ненни и вышел один на один с Акинфеевым, отправив мяч мимо кипера.

Пропущенный гол не смутил игроков ЦСКА, которые продолжали идти вперед, а Арсенал играл на отбой, но уже в дополнительное время, когда хозяева разуверились в свои силы, Арсенал провел несколько атак. Если Ивоби подвела точность, Уэлбеку реализоват выход один в один помешал Акинфеев, то Рэмзи уже на второй дополнительной минуте гол забил, сумев спасти Арсенал от поражения.

ЦСКА – Арсенал 2:2 (первый матч – 1:4)

Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 – Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2

ЦСКА: Акинфеев — В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий — Набабкин, Головин, Бистрович (Натхо, 72), Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев — Чалов (Миланов, 79), Муса

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Эльнени, Уилшир (Чеймберс, 69) — Озил, Уэлбек — Ляказетт (Ивоби, 77)

Предупреждение: Головин