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ЦСКА – Арсенал: онлайн трансляция матча Лиги Европы начнется в 22:05

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ЦСКА примет Арсенал в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча ЦСКА - Арсенал.
Онлайн матча ЦСКА - Арсенал
Онлайн матча ЦСКА - Арсенал

Арсенал в четверг, 12 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против российского ЦСКА.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,9. Победа ЦСКА оценивается в 3,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех гостей контора принимает ставки с коэффициентом 1,95, а на победу российского клуба – 3,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи ЦСКА

05.04.2018Лига ЕвропыАрсеналЦСКА4:1
01.04.2018Чемпионат РоссииРостовЦСКА1:2
25.03.2018Товарищеский матчЦСКАФК Рязань4:0
15.03.2018Лига ЕвропыЛионЦСКА2:3
11.03.2018Чемпионат РоссииАхматЦСКА0:3

Последние матчи Арсенала

08.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналСаутгемптон3:2
05.04.2018Лига ЕвропыАрсеналЦСКА4:1
01.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналСток Сити3:0
15.03.2018Лига ЕвропыАрсеналМилан3:1
11.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналУотфорд3:0

Последние очные матчи

05.04.2018Лига ЕвропыАрсеналЦСКА4:1
01.11.2006Лига чемпионовАрсеналЦСКА0:0
17.10.2006Лига чемпионовЦСКААрсенал1:0

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА - Арсенал состоялся 5 апреля в Москве и завершился победой Арсенала 4:1.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - ЦСКА, которая будет доступна в этой новости 12 апреля и начнется в 22:05.

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Теги: Арсенал, ЦСКА, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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