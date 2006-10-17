ЦСКА – Арсенал: онлайн трансляция матча Лиги Европы начнется в 22:05

ЦСКА примет Арсенал в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча ЦСКА - Арсенал.

Арсенал в четверг, 12 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против российского ЦСКА.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,9. Победа ЦСКА оценивается в 3,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех гостей контора принимает ставки с коэффициентом 1,95, а на победу российского клуба – 3,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Последние матчи ЦСКА

05.04.2018 Лига Европы Арсенал ЦСКА 4:1 01.04.2018 Чемпионат России Ростов ЦСКА 1:2 25.03.2018 Товарищеский матч ЦСКА ФК Рязань 4:0 15.03.2018 Лига Европы Лион ЦСКА 2:3 11.03.2018 Чемпионат России Ахмат ЦСКА 0:3

Последние матчи Арсенала

08.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Саутгемптон 3:2 05.04.2018 Лига Европы Арсенал ЦСКА 4:1 01.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Сток Сити 3:0 15.03.2018 Лига Европы Арсенал Милан 3:1 11.03.2018 Чемпионат Англии Арсенал Уотфорд 3:0

Последние очные матчи

05.04.2018 Лига Европы Арсенал ЦСКА 4:1 01.11.2006 Лига чемпионов Арсенал ЦСКА 0:0 17.10.2006 Лига чемпионов ЦСКА Арсенал 1:0

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА - Арсенал состоялся 5 апреля в Москве и завершился победой Арсенала 4:1.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - ЦСКА, которая будет доступна в этой новости 12 апреля и начнется в 22:05.

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