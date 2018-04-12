ЦСКА – Арсенал 1:0 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Арсенал в четверг, 12 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против российского ЦСКА.
По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.
Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,9. Победа ЦСКА оценивается в 3,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.
Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех гостей контора принимает ставки с коэффициентом 1,95, а на победу российского клуба – 3,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.
Последние матчи ЦСКА
|05.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|ЦСКА
|4:1
|01.04.2018
|Чемпионат России
|Ростов
|ЦСКА
|1:2
|25.03.2018
|Товарищеский матч
|ЦСКА
|ФК Рязань
|4:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Лион
|ЦСКА
|2:3
|11.03.2018
|Чемпионат России
|Ахмат
|ЦСКА
|0:3
Последние матчи Арсенала
|08.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Саутгемптон
|3:2
|05.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|ЦСКА
|4:1
|01.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Сток Сити
|3:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|Милан
|3:1
|11.03.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Уотфорд
|3:0
Последние очные матчи
|05.04.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|ЦСКА
|4:1
|01.11.2006
|Лига чемпионов
|Арсенал
|ЦСКА
|0:0
|17.10.2006
|Лига чемпионов
|ЦСКА
|Арсенал
|1:0
Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА - Арсенал состоялся 5 апреля в Москве и завершился победой Арсенала 4:1.
Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - ЦСКА, которая будет доступна в этой новости 12 апреля и начнется в 22:05.
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