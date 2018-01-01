ЦСКА – Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Лондонский Арсенал является фаворитом в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

Арсенал в четверг, 12 апреля, проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский клуб сыграет против российского ЦСКА.

По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне английского клуба.

Так, на победу Арсенала букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,9. Победа ЦСКА оценивается в 3,6. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают Арсенал фаворитом матча. Так, на успех гостей контора принимает ставки с коэффициентом 1,95, а на победу российского клуба – 3,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Напомним, что первый поединок 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА - Арсенал состоялся 5 апреля в Москве и завершился победой Арсенала 4:1.

Отметим, что наш сайт будет вести текстовую трансляцию матча Арсенал - ЦСКА, которая состоится 12 апреля и начнется в 22:05.

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