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Московский таксист вымогал деньги у болельщиков Арсенала, прилетевших на матч ЛЕ

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Журналистка BBC рассказала о том, как таксист из Москвы требовал 10 тысяч рублей у фанатов из Англии.
Московский таксист вымогал деньги у болельщиков Арсенала
Московский таксист вымогал деньги у болельщиков Арсенала
Getty Images

В четверг, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским Арсеналом. Болельщики “канониров“ прибыли в Москву и стали жертвами вымогательства со стороны таксиста.

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Об этом рассказала журналистка BBC Сара Рэйнсфорд на своей страничке в Twitter. Девушка написала, что двое ее друзей добирались от Лубянки до Пятницкой на такси. Водитель потребовал у них 10 тысяч рублей за поездку, которые они отказались заплатить.

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Таксист запер пассажиров в автомобиле и не хотел их выпускать, пока не получит требуемую сумму. Также он не позволил фанатам Арсенала сфотографировать его лицензию. Девушка отметила, что им пришлось заплатить, чтобы выйти их машины.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы Арсенал разгромил ЦСКА, а Рэмзи забил шикарный гол пяткой. Смотри также видео голов и обзор матча Арсенал - ЦСКА.

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Теги: Арсенал, ЦСКА, Лига Европы, футбол, вне игры, скандал
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