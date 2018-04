Московский таксист вымогал деньги у болельщиков Арсенала, прилетевших на матч ЛЕ

В четверг, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским Арсеналом. Болельщики “канониров“ прибыли в Москву и стали жертвами вымогательства со стороны таксиста.

Об этом рассказала журналистка BBC Сара Рэйнсфорд на своей страничке в Twitter. Девушка написала, что двое ее друзей добирались от Лубянки до Пятницкой на такси. Водитель потребовал у них 10 тысяч рублей за поездку, которые они отказались заплатить.

Таксист запер пассажиров в автомобиле и не хотел их выпускать, пока не получит требуемую сумму. Также он не позволил фанатам Арсенала сфотографировать его лицензию. Девушка отметила, что им пришлось заплатить, чтобы выйти их машины.

OMG. Back to the 90s? 2 friends just arrived in Moscow for tomorrow's Arsenal match. Hailed yellow cab in street nr Lubyanka->Pyatnitskaya. Driver demands 10,000 RUB & locks them in when they object. Refuses to let them photo his license. Threatened, they have to pay 2 b released