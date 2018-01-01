УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы

Аарон Рэмси признан лучшим игроком недели в ЛЕ.

Полузащитник лондонского Арсенала Аарон Рэмси признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Напомним, Рэмси сделал дубль в ворота московского ЦСКА (4:1) в первом матче 1/4 финала.

На официальном сайте УЕФА, где проходило голосование, Аарон набрал 70% голосов болельщиков. Вторым стал нападающий Атлетико Антуан Гризманн.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком недели Лиги чемпионов стал Мохамед Салах.

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