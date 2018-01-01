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Иммобиле потрепал Индзаги после забитого гола в Лиге Европы

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Чиро Иммобиле отпраздновал забитый гол в ворота Зальцбурга вместе с главным тренером.
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле
Getty Images

Итальянский Лацио в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы обыграл австрийский Зальцбург на своем поле (4:2). 

Точку в матче поставил Чиро Иммобиле, который отправил мяч в сетку ворот одним касанием после передачи от Лукаса Лейвы. Итальянский форвард после забитого гола побежал к главному тренеру Лацио Симоне Индзаги, толкнув того в спину и потрепав за воротник пиджака. Тренер римлян разделил радость со своим форвардом, заключив Иммобиле в объятия.

Смотрите также видео обзор матч Лацио – Зальцбург.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн придумал новое празднование гола.

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Теги: футбол, Лацио, Чиро Иммобиле, Лига Европы, Симоне Индзаги, вне игры, видео
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