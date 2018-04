Иммобиле потрепал Индзаги после забитого гола в Лиге Европы

Итальянский Лацио в первом четвертьфинальном поединке Лиги Европы обыграл австрийский Зальцбург на своем поле (4:2).

Точку в матче поставил Чиро Иммобиле, который отправил мяч в сетку ворот одним касанием после передачи от Лукаса Лейвы. Итальянский форвард после забитого гола побежал к главному тренеру Лацио Симоне Индзаги, толкнув того в спину и потрепав за воротник пиджака. Тренер римлян разделил радость со своим форвардом, заключив Иммобиле в объятия.

