Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гризманн придумал новое празднование гола

Комментариев: 0
Антуан Гризманн отметил свой гол веселым танцем.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Мадридский Атлетико обыграл Спортинг со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы.

На 40-й минуте встречи нападающий "матрасников" Антуан Гризанн забил гол и отпраздновал его новым веселым танцем.

 Ранее сообщалось, что Атлетико нашел замену для Антуана Гризманна.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь