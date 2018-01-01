Гризманн придумал новое празднование гола

Антуан Гризманн отметил свой гол веселым танцем.

Мадридский Атлетико обыграл Спортинг со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы.

На 40-й минуте встречи нападающий "матрасников" Антуан Гризанн забил гол и отпраздновал его новым веселым танцем.

Ранее сообщалось, что Атлетико нашел замену для Антуана Гризманна.

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