Гризманн придумал новое празднование гола
Антуан Гризманн отметил свой гол веселым танцем.
Мадридский Атлетико обыграл Спортинг со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала Лиги Европы.
На 40-й минуте встречи нападающий "матрасников" Антуан Гризанн забил гол и отпраздновал его новым веселым танцем.
🎮⚽️ @AntoGriezmann опробовал новое празднование из Fortnite в #ЛигаЕвропы 😁— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 апреля 2018 г.
📺 ВСЕ ГОЛЫ ЧЕТВЕРГА: https://t.co/gy403HrEwV pic.twitter.com/2pgJ8tEPZ5
Ранее сообщалось, что Атлетико нашел замену для Антуана Гризманна.
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