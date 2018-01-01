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Атлетико - Спортинг 2:0 видео голов и обзор матча

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Атлетико обыграл Спортинг 5 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Испанский Атлетико дома уверенно обыграл португальский Спортинг в первом матче 1/4 финала Европы. Смотрите видео голов матча Атлетико - Спортинг.

Атлетико - Спортинг 2:0
Голы: Коке, 1, Гризманн, 40

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес — Корреа (Гамейро, 53), Сауль, Габи, Коке — Гризманн (Витоло, 90), Диего Коста (Партей, 88)

Спортинг: Патрисиу — Пиччини, Матье, Коатес, Коэнтрау (Рибейру, 80) — Батталья, Карвалью (Акунья, 45) — Мартинш, Фернандеш (Фернандеш, 87), Б. Руис — Дост

Предупреждения: Сауль, Савич, Коке — Коэнтрау, Пиччини, Дост

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Теги: Лига Европы, Атлетико, Спортинг, видео голов
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