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Арсенал - ЦСКА 4:1 видео голов и обзор матча

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Арсенал разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы 5 апреля.
Видео голов матча Арсенал - ЦСКА
Видео голов матча Арсенал - ЦСКА
Getty Images

Лондонский Арсенал добыл разгромную победу над московским ЦСКА в матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Арсенал - ЦСКА.

Арсенал - ЦСКА 4:1
Голы: Рэмси, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Джака, Уилшир (Эльнени, 74) — Озил, Мхитарян (Ивоби, 61) — Ляказетт (Уэлбек, 74)

ЦСКА: Акинфеев — А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий — Кучаев, Головин, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 64), Щенников — Муса (Хосонов, 83), Вернблум

Предупреждения: Джака — Дзагоев, Муса, Щенников, Акинфеев

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Теги: Лига Европы, арсенал, ЦСКА, видео голов
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