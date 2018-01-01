Арсенал - ЦСКА 4:1 видео голов и обзор матча
Арсенал разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы 5 апреля.
Лондонский Арсенал добыл разгромную победу над московским ЦСКА в матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Арсенал - ЦСКА.
Арсенал - ЦСКА 4:1
Голы: Рэмси, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15
Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Джака, Уилшир (Эльнени, 74) — Озил, Мхитарян (Ивоби, 61) — Ляказетт (Уэлбек, 74)
ЦСКА: Акинфеев — А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий — Кучаев, Головин, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 64), Щенников — Муса (Хосонов, 83), Вернблум
Предупреждения: Джака — Дзагоев, Муса, Щенников, Акинфеев
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