Лацио - РБ Зальцбург 4:2 видео голов и обзор матча
Лацио обыграло Зальцбург 5 апреля в матче 1/4 финала Лиги Европы.
Итальянский Лацио обыграл австрийский Зальцбург в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, который состоялся в Риме. Смотрите видео голов матча Лацио - Зальцбург:
Лацио – РБ Зальцбург 4:2
Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамино, 71
Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, де Врей, Раду – Баста (Патрик, 65), Пароло, Лукас, Милинкович-Савич, Лулич – Иммобиле (Кайседо, 85), Луис Альберто (Ф.Андерсон, 65)
Зальцбург: Вальке – Лайнер, Андре Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер – Хайдара (Вольф, 82), Самассеку, Шлагер, Бериша – Даббур, Гульбрандсен (Минамино, 70)
Предупреждения: Баста, Лулич, Пароло — Шлагер, Самассеку
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