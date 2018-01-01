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Лацио - РБ Зальцбург 4:2 видео голов и обзор матча

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Лацио обыграло Зальцбург 5 апреля в матче 1/4 финала Лиги Европы.
Видео голов матча Лацио - Зальцбург
Видео голов матча Лацио - Зальцбург
Getty Images

Итальянский Лацио обыграл австрийский Зальцбург в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, который состоялся в Риме. Смотрите видео голов матча Лацио - Зальцбург:

Лацио – РБ Зальцбург 4:2
Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамино, 71

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, де Врей, Раду – Баста (Патрик, 65), Пароло, Лукас, Милинкович-Савич, Лулич – Иммобиле (Кайседо, 85), Луис Альберто (Ф.Андерсон, 65)

Зальцбург: Вальке – Лайнер, Андре Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер – Хайдара (Вольф, 82), Самассеку, Шлагер, Бериша – Даббур, Гульбрандсен (Минамино, 70)

Предупреждения: Баста, Лулич, Пароло — Шлагер, Самассеку

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Теги: Лига Европы, Лацио, Зальцбург, видео голов
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