Арсенал поиздевался над ЦСКА в Лиге Европы

Московский клуб провалил матч против Арсенала в Лондоне.

Российский ЦСКА провел абсолютно провальную игру в первом четвертьфинале Лиги Европы против Арсенала в Лондоне.

В защите армейцы не успевали за оппонентами, ошибались при построении искусственного офсайда, да и в атаке мало что получалось. Как следствие - четыре пропущенных мяча в первом тайме.

Уже на девятой минуте Арсенал вышел вперед. Бельерин прострелил в штрафную, а Аарон Рэмзи в касание расстрелял Акинфеева.

К чести гостей, они быстро отыгрались – Головкин отлично выполнил штрафной, пробив в девятку.

Но этот гол Головина остался единственным для ЦСКА, тогда как Арсенал вышел вперед на 23-й минуте после того, как Ляказетт реализовал пенальти, а потом до перерыва Рэмзи и Ляказетт оформили дубли.

Арсенал поймал свою игру и мог попросту уничтожить соперника с непристойным счетом, но во втором тайме удача улыбнулась ЦСКА и хозяева больше не забивали, хотя били с разных позиций, но или мимо, или во вратаря с защитниками, либо в штангу.

Но даже 4:1 – это счет, позволяющий считать Арсенал фактически полуфиналистом Лиги Европы.