Роналду поделился своей магией со своим старым клубом

Спортинг надеется, что экс-игрок команды принесет удачу в матче Лиги Европы.

Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду устроил сюрприз игрокам португальского Спортинга накануне игры 1/4 финала Лиги Европы против Атлетико в Мадриде.

Роналду посетил отель в Мадриде, где остановились игроки Спортинга и пожелал удачи, тогда как в португальском клубе верят, что магии Криштиану хватит команде для сенсации в матче с Атлетико.

"Посмотрите, кто пришел, чтобы дать нам немного силы на игру ... Лев Криштиано!", - подписали фото в аккаунте Спортинга.

Vejam só quem nos veio dar uma força extra para o jogo de logo... Leão @Cristiano! #FeitodeSporting pic.twitter.com/7geCTp9a1g — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 5 апреля 2018 г.

Напомним, Криштиану Роналду стал героем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Португалец сделал дубль, в том числе забил шедевральный второй гол , а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.

После гола Роналду через себя, португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.