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Роналду поделился своей магией со своим старым клубом

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Спортинг надеется, что экс-игрок команды принесет удачу в матче Лиги Европы.
Криштиану Роналду посетил игроков Спортинга в отеле
Криштиану Роналду посетил игроков Спортинга в отеле

Звезда мадридского Реала Криштиану Роналду устроил сюрприз игрокам португальского Спортинга накануне игры 1/4 финала Лиги Европы против Атлетико в Мадриде.

Роналду посетил отель в Мадриде, где остановились игроки Спортинга и пожелал удачи, тогда как в португальском клубе верят, что магии Криштиану хватит команде для сенсации в матче с Атлетико.

"Посмотрите, кто пришел, чтобы дать нам немного силы на игру ... Лев Криштиано!", - подписали фото в аккаунте Спортинга.

Напомним, Криштиану Роналду стал героем первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. Португалец сделал дубль, в том числе забил шедевральный второй гол , а его Реал Мадрид разгромил соперника со счетом 3:0.

После гола Роналду через себя, португальцу аплодировали даже фанаты туринцев, а журналисты поражались высотой, на которую игрок взлетел перед ударом.

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Теги: Криштиану Роналду, Спортинг, Лига Европы
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