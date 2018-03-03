Лацио – Зальцбург: онлайн трансляция матча Лиги Европы начнется в 22:05
Римский Лацио в четверг, 5 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором на домашнем поле примет австрийский Зальцбург.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех Зальцбурга оценивается в 5,5. А вероятность ничейного исхода – 3,5.
Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 1,7. На победу австрийского клуба – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,6.
|18.03.2018
|Чемпионат Италии
|Лацио
|Болонья
|1:1
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|Лацио
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|2:2
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|Чемпионат Италии
|Лацио
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|0:1
|18.03.2018
|Чемпионат Австрии
|Зальцбург
|Аустрия
|5:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Зальцбург
|Боруссия Д
|0:0
|11.03.2018
|Чемпионат Австрии
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|Зальцбург
|2:2
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|Зальцбург
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|Рапид
|1:0
Отметим, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Лацио – Зальцбург состоится в 5 апреля в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Лацио – Зальцбург, которая будет доступная в этой статье 5 апреля, начиная с 22:05 по киевскому времени.
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