Арсенал – ЦСКА: онлайн трансляция матча Лиги Европы начнется в 22:05

Арсенал примет ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Арсенал - ЦСКА.

Арсенал и ЦСКА в четверг, 5 апреля, проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Лондоне на Эмирейтс.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне Арсенала. Так, на победу английской команды букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех гостей оценивается в 10, ничейный исход – 4,75

Букмекеры из компании William Hill также считают Арсенал фаворитом встречи, принимая ставки на триумф команды Арсена Венгера с коэффициентом 1,36, а на победу ЦСКА – 8. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5

Последние матчи Арсенала:

01.04.2018 Чемпионат Англии Арсенал Сток Сити 3:0 15.03.2018 Лига Европы Арсенал Милан 3:1 11.03.2018 Чемпионат Англии Арсенал Уотфорд 3:0 08.03.2018 Лига Европы Милан Арсенал 0:2 04.03.2018 Чемпионат Англии Брайтон Арсенал 2:1

Последние матчи ЦСКА:

01.04.2018 Чемпионат России Ростов ЦСКА 1:2 25.03.2018 Товарищеский матч ЦСКА ФК Рязань 4:0 15.03.2018 Лига Европы Лион ЦСКА 2:3 11.03.2018 Чемпионат России Ахмат ЦСКА 0:3 08.03.2018 Лига Европы ЦСКА Лион 0:1

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Арсенал - ЦСКА состоится 5 апреля на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЦСКА, которая будет доступная в этой статье 5 апреля, начиная с 22:05 по киевскому времени.

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