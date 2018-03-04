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Арсенал – ЦСКА: онлайн трансляция матча Лиги Европы начнется в 22:05

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Арсенал примет ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Арсенал - ЦСКА.
Онлайн матча Арсенал - ЦСКА
Онлайн матча Арсенал - ЦСКА

Арсенал и ЦСКА в четверг, 5 апреля, проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Лондоне на Эмирейтс.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне Арсенала. Так, на победу английской команды  букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех гостей оценивается в 10, ничейный исход – 4,75

Букмекеры из компании William Hill также считают Арсенал фаворитом встречи, принимая ставки на триумф команды Арсена Венгера с коэффициентом 1,36, а на победу ЦСКА – 8. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5

Последние матчи Арсенала:

01.04.2018Чемпионат АнглииАрсеналСток Сити3:0
15.03.2018Лига ЕвропыАрсеналМилан3:1
11.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналУотфорд3:0
08.03.2018Лига ЕвропыМиланАрсенал0:2
04.03.2018Чемпионат АнглииБрайтонАрсенал2:1

Последние матчи ЦСКА: 

01.04.2018Чемпионат РоссииРостовЦСКА1:2
25.03.2018Товарищеский матчЦСКАФК Рязань4:0
15.03.2018Лига ЕвропыЛионЦСКА2:3
11.03.2018Чемпионат РоссииАхматЦСКА0:3
08.03.2018Лига ЕвропыЦСКАЛион0:1

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Арсенал - ЦСКА состоится 5 апреля на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЦСКА, которая будет доступная в этой статье 5 апреля, начиная с 22:05 по киевскому времени.

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Теги: Арсенал, ЦСКА, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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