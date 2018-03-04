Арсенал – ЦСКА 4:1 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Арсенал и ЦСКА в четверг, 5 апреля, проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Лондоне на Эмирейтс.
По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне Арсенала. Так, на победу английской команды букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,33. Успех гостей оценивается в 10, ничейный исход – 4,75
Букмекеры из компании William Hill также считают Арсенал фаворитом встречи, принимая ставки на триумф команды Арсена Венгера с коэффициентом 1,36, а на победу ЦСКА – 8. Ничья в этом поединке оценивается в 4,5
Последние матчи Арсенала:
|01.04.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Сток Сити
|3:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Арсенал
|Милан
|3:1
|11.03.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Уотфорд
|3:0
|08.03.2018
|Лига Европы
|Милан
|Арсенал
|0:2
|04.03.2018
|Чемпионат Англии
|Брайтон
|Арсенал
|2:1
Последние матчи ЦСКА:
|01.04.2018
|Чемпионат России
|Ростов
|ЦСКА
|1:2
|25.03.2018
|Товарищеский матч
|ЦСКА
|ФК Рязань
|4:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Лион
|ЦСКА
|2:3
|11.03.2018
|Чемпионат России
|Ахмат
|ЦСКА
|0:3
|08.03.2018
|Лига Европы
|ЦСКА
|Лион
|0:1
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Арсенал - ЦСКА состоится 5 апреля на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЦСКА, которая будет доступная в этой статье 5 апреля, начиная с 22:05 по киевскому времени.
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