Слуцкий вместе с ЦСКА полетел на матч с Арсеналом
Московский ЦСКА отправился в Лондон, где сыграет с Арсеналом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
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Вместе с “армейцами“ в Англию полетел бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий.
“Летим в Лондон на матч Арсенал - ЦСКА. С нами большой друг клуба!“ - сообщается на официальной страничке ЦСКА в Twitter.
Летим в Лондон на #АрсеналЦСКА с @aeroflot! С нами большой друг клуба 😊🔴🔵 pic.twitter.com/tUNiePlK6O— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 квітня 2018 р.
Матч между Арсеналом и ЦСКА состоится в четверг, 5-го апреля. Начало в 22:05 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете посмотреть прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий возглавит голландский клуб Витесс.
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