Слуцкий вместе с ЦСКА полетел на матч с Арсеналом

Леонид Слуцкий с бывшими подопечными отправился в Лондон на матч Лиги Европы.

Московский ЦСКА отправился в Лондон, где сыграет с Арсеналом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Читай также: Куда я полез: Слуцкий в КВН пошутил о своей работе в Англии

Вместе с “армейцами“ в Англию полетел бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий.

“Летим в Лондон на матч Арсенал - ЦСКА. С нами большой друг клуба!“ - сообщается на официальной страничке ЦСКА в Twitter.

Матч между Арсеналом и ЦСКА состоится в четверг, 5-го апреля. Начало в 22:05 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете посмотреть прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий возглавит голландский клуб Витесс.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.