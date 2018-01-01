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Атлетико – Спортинг: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры считают Атлетико фаворитом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против Спортинга.
Прогноз на матч Атлетико – Спортинг от букмекеров
Прогноз на матч Атлетико – Спортинг от букмекеров
Getty Images

Атлетико и Спортинг в четверг, 5 апреля, проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне Атлетико. Так, на победу испанской команды  букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,3. Успех гостей оценивается в 11, ничейный исход – 5

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи, принимая ставки на триумф хозяев с коэффициентом 1,35, а на победу ЦСКА – 10. Ничья в этом поединке оценивается в 4,6.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Атлетико - Спортинг состоится 5 апреля на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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Теги: Атлетико Мадрид, Спортинг, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
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